Не придется стоять в очередях. Появились новые льготы для людей с инвалидностью

Верховная Рада приняла закон 15 июля. Фото: Лилия Мыцко

В Украине люди с инвалидностью получили дополнительные льготы. Государство усилило их социальную защиту.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает повышение социальных гарантий для взрослых и детей с инвалидностью, пишут в пресс-службе Офиса президента.

Отныне людей с инвалидностью и лиц, которые их сопровождающих, могут в первую очередь обслуживать в любых кассах и на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

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Люди с инвалидностью I группы имеют право на приоритетное пересечение государственной границы Украины для прохождения лечения и контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированных территориях.

Взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и которые используются Фондом социальной защиты инвалидов.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 июля. Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

В селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, открыли бесплатный реабилитационный центр для детей с инвалидностью. В заведение принимают также тех, кто прошел лечение онкологии. Всего в центре 40 мест. "Ева" помогает посетителям вернуться к привычной жизни. Реабилитацию прошли уже 120 детей.