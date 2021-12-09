"Не прелюбодействуй!" Папа Римский не считает секс вне брака самым тяжким грехом

Папа Римский прокомментировал смертные грехи. Фото: Reuters

Глава католической церкви сказал, что не считает секс не в браке самым серьезным грехом.

По словам Папы Франциска, самыми тяжелыми являются дерзость и ненависть, пишет Іndependent.

Папу спросили об отставке архиепископа Парижа Мишеля Опети, который ушел с поста после публикации информации во французском журнале о его интимных отношениях с женщиной.

"Грехи тела не являются самыми серьезными", – сказал глава католической церкви.

Франциск отметил, что "это была ошибка с его стороны, нарушение шестой заповеди, но не полное". Шестая заповедь касается людей, которые занимаются сексом вне брака. Папа объяснил, что отстранил архиепископа из-за сплетен.

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Архиепископ Парижа Мишель Опети подал заявление на отречение от Папы Римского Франциска. СМИ писали, что Опети пошел на такой шаг из-за появления сплетен о его интимной связи с одной из прихожанок - он состоял в отношениях в 2012 году, когда занимал должность генерального викария. Опети в прощальном послании подчеркнул, что отрекся от сана не из-за вины, а чтобы предотвратить разделения, которые появляются там, где есть подозрения и потеря доверия. Архиепископы и высшие члены Католической Церкви не могут состоять в браке. Это означает, что они воздерживаются и от секса.