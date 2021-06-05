"Не позволю, чтобы меня делали дебилом". Данилов и Ляшко сцепились в прямом эфире

Ляшко словесно набросился на Данилова. Скриншот с эфира программы "Свобода слова"

Секретарь СНБО Алексей Данилов и лидер "Радикальной партии", экс-нардеп Олег Ляшко поскандалили в прямом эфире.

Их словасная перепалка состоялась на программе "Свобода слова Савика Шустера".

Ляшко не понравилось заявление Данилова о том, что Германия и Франция ответственны за оккупацию Крыма.

"Вы считаете, что Германия и Франция виновны в невыполнении Минских договоренностей, а не Россия? Вы считаете, что агрессия - это виновата Германия, Франция? Что мы не получили членства в НАТО - это виновата Германия, Франция, а не мы?"- сказал Ляшко.

После этого Ляшко заявил, что "украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений".

Данилов в свою очередь отреагировал на реплику Ляшко.

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"Еще раз вы мне сделаете такое замечание - мы с вами выйдем за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом о дебильных заявлениях. Будете там у себя в Верховной Раде орать, сено есть или что вы там делали", - сказал Данилов в ответ.

4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил убеждение, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма Россией. Он напомнил, что в 2008 году Германия и Франция отказали Украине и Грузии в предоставлении Плана действий по членству в НАТО, после чего Россия напала и захватила части суверенных территорий Грузии и Украины.