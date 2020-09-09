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среда, 09 сентября 2020 14:32

"Не ползала и не ходила" - родители малышки просят помощи

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7-летняя Анна Розова из города Красноград на Харьковщине имеет нарушения промежуточного обмена, митохондриальную дисфункцию, дефицит ферментов фалатного цикла. Врожденные пороки развития головного мозга, частичную атрофию дисков зрительных нервов и прирожденный горизонтальный нистагм. Родители просят помощи.

Автор: Юлия Розова
  Анна Розова нуждается в помощи на лечение
Анна Розова нуждается в помощи на лечение

"Аня родилась здоровой. Но в 2 месяца мы заметили, что у нее в разные стороны "бегают" глаза. Врачи заверили, что у ребенка слабый мышечный тонус. Посоветовали массажи и лечебную физкультуру. Но результата не было. Ребенок отставала в развитии. Не ползала и не ходила. В год обнаружили нарушения обмена веществ. Врачи говорят, это и стало причиной осложнений и отставание в развитии. С тех пор мы возим ребенка в реабилитации. В январе ей сделали операцию "миотомию мышц". В Анечки окрепла спина. Она более уверенно сидит. Очень заметно ее умственное развитие. Доченька все понимает, показывает, что ей нужно. 5 октября мы должны быть в реабилитационном центре в Борисполе. На курс нам выделил благотворительный фонд. Питание у нас будет за собственные средства. А вот на дорогу и проживание ничего не имеем. Это еще около 5 тысяч гривен. Обращаемся к людям, будем благодарны за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Розова.

Автор: Юлия Розова
  Анна Розова нуждается в помощи на лечение
Анна Розова нуждается в помощи на лечение

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка - 4149 4991 2501 1815 (Розова Юлия Леонидовна).

Автор: Любовь Карнарук
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