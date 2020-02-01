Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку

Евгений Брагар: "Не ставил себе целью кого-то обидеть" Фото: KP.UA

Депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар извинился за необдуманную фразу в эфире "112 канала".

"Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал нардеп в Facebook.

Не ставил себе целью кого-то обидеть, "только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни".

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"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - заявил Брагар.

Депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.