"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"

"Дія.Підпис" обновили. Фото: diia.gov.ua

С сегодняшнего дня, 13 января, услуга "Дія.Підпис" в госприложении заработала по-новому.

Теперь достаточно только раз моргнуть - и документ подписан, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дія.Підпис" - самая защищенная цифровая подпись в смартфоне. И теперь еще более удобна и проста. Уже не нужно крутить головой, а только один раз моргнуть. И все, вы подтвердили личность и подписали документ, - сказал он.

Федоров напомнил, что "Дія.Підпис" активно использовали при генерировании Covid-сертификата в "Дії".

"Им еще можно подписать любые PDF-документы: контракты, заявления на отпуск, договоры аренды и так далее. И самое главное - вам не нужно ходить в госорганы для этого", - отметил министр.

На кадрах Федоров показывает, как воспользоваться обновленным "Дія.Підпис"

На портале "Дія" с 1 декабря запустили услугу изменения места жительства онлайн. Сначала эта функция будет работать в тестовом режиме, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.