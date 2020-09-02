Не на прогулке в парке и не на пляжах: где чаще всего инфицируются коронавирусом

Инфицироваться Covid-19 просто, ведь он очень заразен.
В то же время заразиться коронавирусом на свежем воздухе маловероятно. Об этом сообщает врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, передает ТСН.
"Люди заражаются коронавирусом лишь при близком, тесном контакте с больными. Не на прогулке в парке и не на пляжах. Заражение происходит при пользовании общей посудой, средствами домашнего обихода, тесном пребывании в помещениях, машине и тому подобное. Резонансные истории с массовыми заражениями в общежитиях это ярко продемонстрировали", - рассказывает врач.
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На Буковине, в селе Нижние Становцы Кицманского района Черновицкой области, в психоневрологическом интернате обнаружили вспышку коронавируса. Инфекцию подтвердили у 11 подопечных интерната.
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