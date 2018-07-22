"Не могу защищать полу-Путину" - советская актриса попала в скандал из-за Сенцова

Лия Ахеджакова призвала людей поднять "хайп" об освобождении Олега Сенцова. Фото: Freedomnews

Известная российская артистка Лия Ахеджакова, которая активно поддерживает украинцев попала в очередной скандал на российском телевидении.

Он разгорелся на телеканале "Россия-24", сообщила журналистка Елена Рыковцева.

Актрису обвинили в поддержке незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. И осудили, что не поддержала гражданку России Марию Бутину, которую задержали в США по подозрению в работе агентом на Москву.

"Поскольку телевизор вы не смотрите, вынуждена сама сообщить вам о вашей тяжелой политической ошибке. Вы поддержали "террориста-неудачника" Сенцова. Но даже не подумали поднять свой голос в защиту героини русского народа, томящейся в американских застенках, Марии Бутиной. Выговор вам с занесением от телеканала Россия-24", - передала Рыковцева.

Журналистка передала информацию Ахеджаковой.

"Что значит Сенцов "террорист-неудачник"? Это значит неудавшийся? За что же он тогда сидит? А Бутина - это удачливая шпионка? Но я не могу ее поддержать. Я не уверена, она Бутина или Путина. Я не могу защищать полу-Путину. Это без меня", - отреагировала артистка.

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Народная артистка России Лия Ахеджакова активно поддерживает украинцев и критикует действия российской власти. Недавно она призвала людей поднять "хайп" относительно освобождения заключенного режиссера Олега Сенцова.