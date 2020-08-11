"Не хватит даже армии, чтобы подавить" - чем могут закончиться протесты в Беларуси

В Беларуси официально сообщили об одном погибшем в ходе протестов. Фото: reuters

Власти Беларуси в лице Александра Лукашенко планирует ввести военное положение в стране. Это будет означать, что сможет применять армию против протестующих.

Об этом в коментрари Gazeta.ua говорит белорусский журналист Денис Лавникевич, 46 лет.

"Объективно говоря, силовой машине Беларуси не хватает ресурсов, чтобы подавить протест. От украинского Майдана эти выступления отличаются тем, что они не локализованы, а как "размазаны" по всей стране. Даже в самом Минске нет конкретного места, где проводят акции . Они происходят по всей территории столицы. Поэтому банально не хватает силовиков. Они бегают от одного места на другое, пытаются разогнать людей. Эта тактика не имеет успеха, потому Лукашенко решил применить армию.

Протесты в Беларуси взорвались неожиданно. Они - очень масштабные по сравнению с прошлыми акциями несогласия с властью. Если сейчас этот протест сможет стать самоподдерживающимся и перерастет в обще национальное восстание, для того, чтобы его подавить, не хватит даже армии", - считает эксперт.

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По его словам, вряд ли Лукашенко готов принять требования протестующих, но его может побудить к этому ближайшее окружение.

"Такая вероятность сохраняется. С другой стороны власти не с кем вести переговоры, ведь белорусские протесты не имеют какого-то лидера. Они возникли стихийно, происходят без координационного центра. Договариваться с толпой невозможно, а человека или группы лиц, которые выражали общие требования общества, нет. Есть шанс, что таковые появятся, если протестный потенциал первых ночей сохранится.

Светлана Тихановську вывезли за пределы Беларуси спецслужбы Литвы. Об этом почти никто не знал. Даже ее ближайшие соратники. Скорее всего Запад признает именно ее победительницей белорусских выборов президента. Будет главой государства в изгнании. Зато непосредственно в Беларуси у власти останется Лукашенко.

С человеческой точки зрения Украину сейчас ждет большая волна политических беженцев из Беларуси. Она уже началась. Люди будут бежать от преследований. Конечно, протесты не могут не настораживать Москву. Однако еще рано говорить, пойдет ли Путин на военное вторжение, как было в Донбассе и в Крыму. В любом случае такой вариант возможен", - добавляет Денис Лавникевич.

В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси начались 3-е сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы многих городов. В Минске около полуночи, в ответ на разгон сотрудниками спецподразделения ОМОН МВД Беларуси, митингующие начали применять первые "коктейли Молотова".