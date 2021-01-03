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воскресенье, 03 января 2021 10:25

Не гоните! - в ДСНС предупредили водителей о возможных последствиях сегодня

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Не гоните! - в ДСНС предупредили водителей о возможных последствиях сегодня
В ДСНС предупредили водителей о тумане Фото: avtopogliad.com.ua

Сегодня следует уменьшить скорость движения водителям на большинстве автомобильных дорог Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве предупреждают о густом туману, который часто является причиной серьезных автомобильных аварий.

"По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 3 января в северных, центральных и южных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в "Укравтодоре" предупредили о мокром покрытии на дорогах государственного значения.

"По состоянию на 6:00 3 января 2021 года будут туманы на большей части территории Украины. Средняя температура воздуха -2 + 1 на юге + 1 + 3. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажный и местами мокрое", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2-5 ° С. Состояние покрытия - сухое.

"На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили в "Укравтодоре".

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Дата
03
января

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