Не финансируй войну против Украины: в Киеве у рынка "Столичный" началась бессрочная акция протеста

В Киеве 19 декабря началась бессрочная акция протеста возле рынка "Столичный".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Акция проходит под лозунгом "Продаешь и покупаешь на "столичном" - финансируешь войну на Донбассе". С полсотни бойцов Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" установили большую палатку на обочине Кольцевой дороги, развернули плакаты и раздают листовки.

"Протестующие говорят, что по их информации "Столичный рынок" до сих пор принадлежит авторитету Юрию Иванющенко, более известному под прозвищем "Юра Енакиевский". Этот соратник экс-президента Виктора Януковича.

"Акция бессрочная. Мы будем здесь стоять до тех пор пока правоохранительные органы не возьмутся за дирекцию рынка и сделают невозможным финансирование террористов", - говорит пресс-секретарь ДУК" Правый Сектор "Диана Виноградова.

На рынке закупают продукты розничные торговцы и продают их киевлянам. Таким образом столичные жители, не осознавая того, финансируют войну против Украины. Пикетчики-ветераны российско-украинской войны призывают покупателей больше не ездить на рынок за закупками. И обещают, что с 1 января 2021 все авто, которые будут находиться на рынке "Столичный", автоматически окажутся в электронной базе "Я поддерживаю оккупантов".