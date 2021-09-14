Не было секса на одну ночь или есть мужчины "про запас": впечатляющая статистика о женщинах и мужчинах

Участники развлекательного шоу "Кто сверху" в каждом выпуске отвечают на бонусные вопросы женщин и мужчин. Ведущие проекта Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с командами узнают интересные факты после каждого раунда.
В третьем выпуске на "Новом канале" участие приняли юморист Юрий Ткач с женой Викторией, импровизатор Роман Мищеряков, актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина, участник команды "Ветераны космических войск" Веня и певица Наталья Могилевская.
Для Gazeta.ua собрали впечатляющие факты о женщинах и мужчинах в процентах.
Сколько процентов женщин никогда не имели секса на одну ночь?
59% женщин ответили, что не имели.
Сколько процентов мужчин лучше посидят в машине на парковке, чем пойдут с девушкой в магазин?
Участницы женской команды убеждены, что не любят все, но все же ходят. По статистике - 53%
Сколько процентов мужчин продали свою девственность?
"Это очень маленький процент", - были убеждены участницы шоу. На самом деле таких - 29%.
Сколько процентов женщин, когда фотографируются, ставят ногу на носок и впереди себя?
Мужская команда была уверена, что так делают все. Всего - 48%.
Сколько процентов мужчин любят дарить женщинам цветы без причины?
По статистике таких мужчин 52%.
Сколько процентов мужчин считают, что они умнее свою любимую?
Правильный ответ - 63%.
Сколько процентов женщин имеют мужчину "про запас"?
12% респондентов ответили, что нет таких мужчин.
В игровом шоу "Кто сверху" ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула вместе с участниками узнают интересные факты о женщинах и мужчинах. После каждого раунда команда-победитель отвечает на бонусные вопросы.
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