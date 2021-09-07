Сколько процентов недовольны сексом, а сколько - фотошопят снимки: интересная статистика о женщинах и мужчинах

В игровом шоу "Кто сверху" ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула вместе с участниками узнают интересные факты о женщинах и мужчинах. После каждого раунда команда-победитель отвечает на бонусные вопросы.

Во втором выпуске проекту на "Новом канале" за победу боролись импровизатор Валентин Михиенко, юморист Василий Байдак и певец Антон Савлепов. В женской команде были актрисы "Женского квартала" Анастасия Оруджева и Ирина Сопонару и исполнительница Tayanna.

Специально для Gazeta.ua собрали все факты прошлого выпуска о женщинах и мужчинах в процентах.

Сколько процентов мужчин обрабатывают свои фото, прежде чем их выложить?

Женская команда была убеждена, что мужчины вряд признались бы честно. По статистике, таких мужчин - 6%.

Сколько процентов мужчин хотя бы раз "не смогли", потому что перепили?

Никитюк сказала во время программы, что таких случаев у нее не было. А Сопонару призналась, что у нее такое случалось. Женская команда была убеждена, что таких - половина опрошенных мужчин. На самом деле - 26%.

Сколько процентов мужчин, когда бреются, на несколько секунд оставляют только усы, чтобы посмотреть, как выглядят с ними?

Участницы ответили, что половина мужчин. Реальная статистика - 38%.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов женщин были недовольны своим первым сексом?

Мужская команда угадала ответ на этот вопрос до процента - 35%.

Сколько процентов женщин заранее знают, как будут звать их детей, даже если тех не имеется в планах?

60% женщин ответили, что уже знают, как будут звать их будущих детей.

Сколько процентов мужчин согласились бы работать под руководством своей жены?

Статистика свидетельствует, что таких представителей - 36%.

Сколько процентов мужчин не знают имени классного руководителя своего ребенка?

57% респондентов ответили, что не знают имени.

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Ведущий Сергей Притула поделился, как его дети общаются друг с другом. Он вместе с женой Екатериной воспитывает троих детей: 13-летнего Дмитрия, 4-летнюю Соломию и 3-месячную Стефанию.