Сын стал "куклой первой необходимости" - Притула рассказал, чем удивляют его дети

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Ведущий Сергей Притула поделился, как его дети общаются друг с другом. Он вместе с женой Екатериной воспитывает троих детей: 13-летнего Дмитрия, 4-летнюю Соломию и 3-месячную Стефанию.

Мужчина рассказал, что его "дети удивляют фанатичной любовью друг к другу". Этим поделился в интервью журналу "Теленеделя".

"Когда родилась Соломия, Дмитрий стал "куклой первой необходимости": то есть, он мог за мгновение вывести Солю из состояния плача в состояние громкого смеха. Сейчас Соломия овладевает это искусство со Стефанией. И несмотря на то, что Стефания для Соломии является объектом внимания №1, когда я вечером прихожу домой с работы, Соля выбегает в коридор, целует меня и первое, что спрашивает: "А где Дима?" Летом Дмитрий много времени проводил не в Киеве, и дочь откровенно очень скучала по братом. меня все это очень умиляет", - сказал он.

Притула с семьей любят путешествовать. Например, каникулы сына оказались очень активными.

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"За лето дети были у бабушки в Збараже, в Карпатах и ​​Бодруме. Дмитрий в Карпатах был дважды. Сын играет на барабанах, поэтому самостоятельно еще отдохнул в музыкальном лагере. Дочери еще малы, поэтому больше привязаны к нам с Катей, а Дмитрий имеет уже немного больше пространства. Кроме тех направлений, которые я описал, у него были еще поездки к бабушке в Теребовле, к сестрам в Тернополь, на катере по островках на Днепре и так далее", - добавил ведущий проектов "Кто сверху" и "Дети против звезд" на "Новом канале".

Телеведущий Сергей Притула вступил в Украинский католический университет во Львове. Он будет учиться на магистерской программе по публичному управлению и администрированию.