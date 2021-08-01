Притула пошел учиться в УКУ

Притула будет учиться на магистерской программе по публичному управлению и администрированию. Фото: Facebook / Сергей Притула

Телеведущий Сергей Притула вступил в Украинский католический университет во Львове.

Он будет учиться на магистерской программе по публичному управлению и администрированию. Об этом сообщил в Facebook.

"Образование - это фундамент всего. А самосовершенствование - это непрерывный процесс. В прошлом году я решил, что моим приоритетом на следующие минимум 10 лет будет участие в политической жизни страны и приобщение к сфере государственного управления. И для того, чтобы заполнить пробелы в этой области и систематизировать все то, что уже знаю и умею, даже в 40 лет не помешает вернуться за парту", - написал он.

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Притула был членом партии "Голос", но вышел из нее. Сказал, что не согласен с политикой руководства партии. Но планирует остаться в политике.

Председатель партии "Голос" Кира Рудик прокомментировала выход Сергея Притулы. Заявила, что Притула не мог окончательно определиться со своей деятельностью. Его действия в последнее время были неорганизованными.