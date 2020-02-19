"Не буду старым умирать, меня на щите принесут и я буду героем" - мать погибшего майдановца о последних словах сына

Автор: фото предоставлено Зоей Кузьменко Годовщина Революции достоинства: мать Героя Небесной Сотни Максима Шимко рассказала о пророческих словах сына за год до Майдана

20 февраля отмечают День Героев Небесной Сотни. Во время Революции достоинства в этот день во время событий на Майдане произошел расстрел безоружных активистов.

Винничанка Зоя Кузьменко до сих пор вспоминает тот день, когда не стало ее сына, Героя Небесной Сотни Максима Шимко, которого застрелил снайпер. В то время помогал с другими мужчинами раненому парню на улице Институтская.

"В 9 утра 20 февраля в мне как-то оборвалось. В то время были с мужем в деревне. Включили телевизор. Начали смотреть новости о Майдане. В сюжете узнала ботинок Максима. Ничего не сказала мужу. Только попросила поехать домой. Телефон сына тогда уже не отвечал", - рассказывает Зоя Кузьменко.

Максим Шимко пошел на Майдан сразу, как только услышал, что избили студентов, говорит женщина.

Автор: фото предоставлено Зоей Кузьменко Годовщина Революции достоинства: мать Героя Небесной Сотни Максима Шимко рассказала о пророческих словах сына за год до Майдана

"Говорил:" Детей бить нельзя. Дети - это святое. У каждого из тех избитых есть родители, бабушки, деды. Они этого не простят. Все выйдем на Майдан и сметем эту власть. А потом еще отцу сказал: "Я не буду старым умирать. Меня на щите принесут. Я буду героем. Когда на войне убивают - то уже статистика". Видимо что-то знал, - передает слова сына Зоя Семеновна. - За год до Майдана вообще сказал, что на нас нападет сосед и будет война. Тогда даже в мыслях не было, что это окажется Россия".

Максим Шимко не имел шансов выжить. Пуля попала в сонную артерию. Его убили из автомата бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Зинченко. Он не признался в убийстве.

"С ним только раз взглядами встретилась. Спросила его, какое имел право не дать шанса на жизнь моему сыну. Чего он решил, что может его убить. Он еще ниже опустил голову. Когда их обменяли в конце года на украинских пленных, то и не видели. На суд приходят только адвокаты. Говорят, что не имеют возможности с ними встретиться. Не знают, где они, - говорит женщина. - Летом должны объявить приговор. Если они сбежали в Россию, то их не выдадут. Заговорили о заочном осуждении. Если их не осудит человеческий суд, то есть еще Божий суд. От него не денешься никуда".

Следующее судебное заседание состоится 17 марта. Будут допрашивать свидетелей, как и на всех предыдущих заседаниях.

Когда он ехал в последний раз на Киев, в очередной раз повторил: "мама, ты все выдержишь, ты крепкая", вспоминает женщина.

"Его смерть подкосила всю нашу семью. Его очень не хватает. Появилась куча болезней. Муж упал в депрессию. Очень тосковал по Максиму. Не хотел жить. Добила его онкология. В ноябре 2018 умер. Оставалась только я с сыном Павликом. Держимся вместе. Ухаживаем друг за другом. Во время событий на Майдане Павел сломал ногу. Трава была со смещением. До сих пор она дает о себе знать", - говорит Зоя Кузьменко.

Автор: фото предоставлено Зоей Кузьменко Годовщина Революции достоинства: мать Героя Небесной Сотни Максима Шимко рассказала о пророческих словах сына за год до Майдана

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Максим Шимко все свое время уделял реконструкции исторических событий. Каждый год на День Независимости ездил в соседнюю Хмельницкую область на традиционный фестиваль реконструкции "Древний Меджибож". Доспехи и костюмы готовил вручную.

Автор: фото предоставлено Зоей Кузьменко Годовщина Революции достоинства: мать Героя Небесной Сотни Максима Шимко рассказала о пророческих словах сына за год до Майдана

"Максим очень любил историю. Много читал исторических книг. Ходил во все библиотеки города и имел свою собственную. Читал даже в книжных магазинах. Самые интересные книги покупали, сколько бы они не стоили. Он обожал скандинавские мифы, любил читать об эпохе викингов. Имел 3-томник истории украинского казачества ", - говорит Зоя Семеновна.

Автор: фото предоставлено Зоей Кузьменко Годовщина Революции достоинства: мать Героя Небесной Сотни Максима Шимко рассказала о пророческих словах сына за год до Майдана

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Ежегодно в Виннице проводят рыцарский турнир памяти Максима Шимко в день его рождения 21 октября. Также в Виннице улицу Карла Маркса назвали его именем.

В школах, где он учился - винницкой №13 и в селе Байраковка Немировского района установили мемориальные доски.

18 февраля 2014 для прекращения произвола государственных органов украинцы, протестовавших на Майдане, утром организовали шествие в Верховную Раду Украины. Она получила название "Мирный наступление". Люди требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего ограничение полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины. Черным стал утро 20 февраля. На улице Институтской снайперы в течение трех часов расстреливали майдановцев. Этот день объявили Днем Героев Небесной сотни. За три дня - от 18 до 20 февраля погиб 71 человек, выступила против произвола властей.