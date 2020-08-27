"Не буду работать с коммунякой" - рассказали, почему Чорновил отказался стать премьером

Владимир Василенко: Своей позицией Чорновил разрушил возможность широкого привлечения представителей национально-демократических сил к государственному строительству. Фото: Тарас Подолян

Вячеслав Чорновил после президентских выборов и победы Кравчука сказал, что не будет сотрудничать с коммунякой.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"Это была его позиция, на мой взгляд, ошибочна. После победы на первых президентских выборах Кравчук стоял перед дилеммой: опираться на прежний партийно-советский аппарат или углубить сотрудничество с Народным Рухом. Своей позицией Чорновил разрушил возможность широкого привлечения представителей национально-демократических сил к государственному строительству", - объясняет эксперт.

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По его словам, Леонид Кравчук после своего избрания президентом также предлагал провести досрочные парламентские выборы.

"На волне национального подъема Верховная Рада могла бы быть сформирована в качественном составе, без доминирования коммунистов. Это значительно ускорило бы реформирования и цивилизационное развитие Украины, которое блокировало тогдашнее большинство", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

Кравчук предлагал Вячеславу Чорновилу должность премьер-министра с правом сформировать свое правительство. Но тот отказался.