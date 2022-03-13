"Не будьте убежищем для грязных денег Путина", - Штаты предупредили Израиль

Израиль избегает введения санкций и резкой критики России. Чиновница Госдепа США Виктория Нуланд призвала Израиль не брать "грязные деньги" из России. Фото: dw.com

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призывает Израиль присоединиться к санкциям Запада в отношении российских олигархов, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израиль избегает введения санкций и резкой критики России. Чиновница Госдепа США Виктория Нуланд призвала Израиль не брать "грязные деньги" из России.

"Вы не должны стать последним убежищем для "грязных денег", разжигающих войны Путина. Все, что в состоянии сделать Израиль, будут приветствовать украинцы и международная коалиция в поддержку Украины", - заявила она.

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Виктория Нуланд подчеркнула, что США стремятся, чтобы каждая демократия по всему миру присоединилась к финансовым и экспортным санкциям, введенным против режима Путина.

"Мы должны сжать режим, мы должны отказать ему в доходах, которые ему нужны", – заявила она.

Несмотря на то, что западные страны и компании с начала вторжения РФ в Украину ввели жесткие санкции против российской экономики, ее олигархов и некоторых чиновников, включая президента Путина, Израиль не присоединился к совместным усилиям.

Также сообщается, что в последние дни из России в Израиль прибыл ряд частных самолетов, хотя большинство стран Запада закрыли воздушное пространство для авиатранспорта из РФ.

Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров.