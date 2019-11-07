"Не будет возникать проблем" - Кривонос о вероятном наступлении России

Со стороны Черниговской и Сумской области россияне могут напасть. Фото: novynarnia.com

Россия ежегодно проводит военные учения у украинской границы.

Это происходит и на территории Беларуси, рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос изданию "Апостроф".

По его словам, потенциал российских войск способен это делать.

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"Ведь они ежегодно проводят обучение вдоль нашей границы, в том числе и на территории Беларуси. Разрабатываются различные варианты - нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а затем ввести войска. Или же не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени", - заявил Кривонос.

По его мнению, россияне укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, "которые позволяют в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма".

"Со стороны Черниговской и Сумской области (Киевское направление. - Gazeta.ua) у них вообще не будет возникать проблем", - добавил заместитель секретаря СНБО.

Алексей Данилов, который недавно стал секретарем СНБО, в дальнейшем не видит своим заместителем Сергея Кривоноса. Вопрос об увольнении решит президент Владимир Зеленский.