Кривоноса предупредили об отставке

Самостоятельно Кривонос не собирается уходить в отставку. Фото: static.espreso.tv

Алексей Данилов, который недавно стал секретарем СНБО, в дальнейшем не видит своим заместителем Сергея Кривоноса.

Вопрос об увольнении решит президент Владимир Зеленский, об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью изданию "Апостроф".

"Алексей Мячеславович (Данилов - ред.) Не видит меня в должности заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю. Но я благодарен, что он честно мне об этом сказал", - отметил Кривонос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного

Самостоятельно он не собирается подавать в отставку, а его дальнейшую судьбу будет решать президент.

"Это прерогатива президента. Скоро у меня должна состояться встреча с Владимиром Александровичем Зеленским, на которой я в него спрошу - нужен ли я на этой должности. Предоставлю ему отчет, что уже сделано мной и моей командой, что мы еще планируем сделать и в какие сроки ", - рассказал заместитель секретаря.

Кривонос отказался рассказывать о своем отношении к назначению советниками секретаря СНБО представителей шоу-бизнеса Сергея Сивохи, Максима Ткаченко.

"Задайте этот вопрос секретарю СНБО. Он их подбирает. Значит чем-то руководствуется", - заявил Кривонос.

Президент Петр Порошенко назначил полковника Сергея Кривоноса, который был кандидатом в президенты Украины, заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны в марте 2019 года. Кривонос руководил комиссией по вопросам оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества. Ранее эту должность занимал Олег Гладковський.