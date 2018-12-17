Названы топ-3 самых высоких новогодних елок Украины

В Харькове в этом году установили самое высокое в Украине новогоднее дерево. Елка стоит на площади Свободы. Ее высота 40 метров.

Дерево будет стоить городскому бюджету 2 млн грн, а на украшения в уйдет 6 млн грн.

Второе место заняла Винница. Высота елки там составляет 28 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елочные ярмарки: где и за сколько купить дерево

Тройку лидеров замыкает киевская зеленая красавица с результатом в 27 метров.

Сразу после них идут елка в Ровном с высотой 24 метра. Ее стоимость - 8 тыс. 700 грн. Самая низкая в Кропивницком - 14 метров.

Автор: etcetera.media Высота украинских новогодних елок 2019

В центре поселка Сосница на Черниговщине в качестве главной елки установили хвойное дерево с кладбища, что вызвало шок у местных жителей.