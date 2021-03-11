Названы 5 продуктов, которые нужно добавить в свой рацион весной

Астрологиня советует обогатить свой рацион зеленью. Фото: pixabay.com

11 марта появятся высыпания на коже. Сходите к дерматологу. Самолечение только навредит. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Полезными будут утренняя пробежка и водные процедуры, - говорит астролог. - Следите за давлением и работой сердца. Не находитесь долго в горячей ванной или в солярии. Перегреваться вам сейчас нельзя. Старайтесь не создавать вокруг себя суеты. Контролировать действия всех домашних невозможно. Не утомляйте себя и окружающих. Защитные силы организма ослабевают. Незначительные переохлаждения могут вызвать появление насморка. Поддержите свой иммунитет. Весной в свой рацион следует включить авокадо, киви, фасоль, шпинат и орехи".

Овен

Не скрывайте эмоций. Найдите возможность выплеснуть их наружу. Пригодятся занятия спортом или танцами. Можно активно болеть за игроков любимой команды.

Телец

Начните утро с упражнений на повышение гибкости позвоночника. Хороший эффект даст реабилитационное лечение ограниченной подвижности суставов.

Близнецы

Ускоряется процесс отложения солей в мочегонных путях. Промойте почки. Пейте мочегонные настои. Соответствующим образом откорректируйте дневной рацион.

Рак

Хорошо высушивайте волосы после посещения бассейна. Не садитесь на холодные скамейки в парке. Есть риск повторного заболевания простудой.

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Лев

Поддерживайте хорошее самочувствие. Время освободиться от вредных привычек. Ведите здоровый образ жизни. Избегайте пассивного курения.

Дева

Быстро подниматься по лестнице дома будет трудно. Может беспокоить одышка. Следите за пульсом во время утренней пробежки.

Весы

Не допускайте попадания пыли или агрессивных веществ на слизистую глаза. Будет наблюдаться тенденция к снижению остроты зрения из-за влияния внешних раздражителей.

Скорпион

Вследствие нарушения режима сна могут возникать синяки под глазами. Они вас не украсят. И косметика окажется бессильной. Ложитесь спать пораньше привычного времени.

Стрелец

Предоставьте организму минеральную поддержки. Повышается ломкость ногтей. Сделайте вечером ванночки для рук. Пользуйтесь проверенными средствами ухода за волосами.

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Козерог

Пейте чаи из целебных трав. Ешьте мед. Поддерживайте свой иммунитет с помощью природных компонентов. По возможности не употребляйте фармпрепаратов искусственного происхождения.

Водолей

Улучшается аппетит. Не отказывайте себе во вкусном. Только ищите совместимость продуктов в блюдах.

Рыбы

Будет наблюдаться тенденция к снижению кровяного давления. Гипотоникам следует начать день с тонизирующих процедур. Не следует слишком часто пить чай или кофе.

11 марта звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям. Астролог назвала знаки, которым удастся разбогатеть.