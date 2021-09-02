Названа причина высокой смертности от Covid-19

Ученые исследовали высокую смертность от коронавируса. Фото: Reuters

Способность частиц коронавируса накапливаться в легких, вероятно, может быть причиной высокого уровня смертности пациентов.

Организм меньше вырабатывает веществ, помогающих бороться с вирусом, заявили ученые из Нью-Йоркского университета (NYU). Результаты их исследования опубликованы в Nature Microbiology.

В ходе научной работы специалисты изучали развитие вторичных инфекций в легких более полутысячи пациентов.

Все они попали в медучреждения (в марте прошлого года) в критическом состоянии. Из этих госпитализированных примерно четверть позже скончалась.

Проанализировав состояние легких пациентов, ученые выяснили, что главным фактором риска была высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях. В частности, в среднем в тканях погибших людей было в десять раз больше частиц вируса, чем в легких тех, кто выжил.

Организм умерших пациентов в меньшей степени вырабатывал иммуноглобулины, которые отвечают за подавление вирусных инфекций.

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В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и РФ. Украина по количеству новых заражений находится на 52-м месте в мире. Среди стран Европы она на 16-м месте.