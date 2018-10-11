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четверг, 11 октября 2018 01:10

Названа дата, когда украинской церкви предоставят томос

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Названа дата, когда украинской церкви предоставят томос
Когда Украине предоставят Томос? Фото: ТСН

Про принятие решения относительно томоса об автокефалии Украинской православной церкви будет объявлено на заседании Синода Вселенского патриархата 11 октября.

10 октября синод не голосовал за это решение и уже закончил свою работу, сообщает телеканал "Прямой".

Вместе с тем по результатам сегодняшнего заседания стало известно, что девять из двенадцати членов Синода поддерживают предоставление томоса Украине.

Ожидается, решение будет объявлено по результатам голосования в четверг, 11 октября.

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Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что если бы в Украине была единая поместная церковь, войны бы не было, потому что Путин опирается на Московский патриархат.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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