Названа дата, когда украинской церкви предоставят томос

Про принятие решения относительно томоса об автокефалии Украинской православной церкви будет объявлено на заседании Синода Вселенского патриархата 11 октября.
10 октября синод не голосовал за это решение и уже закончил свою работу, сообщает телеканал "Прямой".
Вместе с тем по результатам сегодняшнего заседания стало известно, что девять из двенадцати членов Синода поддерживают предоставление томоса Украине.
Ожидается, решение будет объявлено по результатам голосования в четверг, 11 октября.
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Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что если бы в Украине была единая поместная церковь, войны бы не было, потому что Путин опирается на Московский патриархат.
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