Назвали три самые большие опасности для Украины в ближайшие полгода

Политолог Виктор Таран: Очень важной станет встреча Путина и Трампа Фото: Точка Зрения

В Украине на сегодня есть три основных опасности.

О них Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

"Сейчас есть три главные опасности. Это возвращение делегации России в ПАСЕ. Возможно обострение ситуации на фронте. Также вопрос продления санкций, который поднимется в октябре, после выборов в парламент. Если пророссийские силы одержат победу, то он будет решен не в пользу Украины" , - сказал Таран.

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Эксперт посоветовал дождаться саммита Большой двадцатки, который состоится в июне.

"Очень важной станет встреча Путина и Трампа в конце июня. То, о чем они договорятся, потом вместе будут навязывать Зеленскому. Украина может стать разменной монетой в их геополитической игре. Пока динамика отрицательная. Все надеются, что Зеленский не компетентен и на него можно будет нажать, чтобы сдал позиции. Далее давление будет только усиливаться ", - считает политолог.

Президент Франции Эмануэль Макрона пытался давить на президента Украины Владимира Зеленского.