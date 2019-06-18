Макрон и Зеленский: объяснили результаты встречи

Политолог Виктор Таран: Украинский президент показал, что политика, которую проводил еще Порошенко, неизменная Фото: Волынское Агентство расследований

Президент Франции Эмануэль Макрон пытался давить на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

17 июня Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Париж. Провел переговоры, которые продолжались два часа.

"Это был визит-представление. Состоялся обмен позициями по решению проблем, которые Украине и Европе создала Россия, - говорит политолог Виктор Таран, - Франция устала от войны с Кремлем. Сейчас ищет варианты, чтобы ослабить санкции против РФ, вернуть ее в в ПАСЕ. Решение о возобновлении переговоров в нормандском формате пока нам ничего не дает. Путин заявлял, что не будет говорить, пока Украина не выполнит ряд обязательств по Минским соглашениям. Последние были подписаны в рамках нормандского формата и является его частью", - говорит експерт.

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"Макрона пытался навязать Украине выйти на переговоры с сепаратистами. Украинский президент показал, что политика, которую проводил еще Порошенко, неизменна. Альтернативы ей нет. Правда эту позицию ему прописало министерство иностранных дел. Поэтому она и была сильна. Зеленский просто взял ее на вооружение. На самой встрече был не уверен в аргументах, читал по бумажке, не мог точно ответить на вопросы. Дальше будет только тяжелее. Во время визита в Берлин ситуация для Украины будет гораздо хуже. В отличие от Франции, Германия имеет прямой интерес - достроить Северный поток-2. Из-за желания вести бизнес с Россией, создадут значительное давление на Зеленского", - сказал Таран.

Владимир Зеленский во время официального визита в Федеративную Республику Германию встретился с председателем Бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле.