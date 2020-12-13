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воскресенье, 13 декабря 2020 17:51

Назвали три худшие периоды в жизни человека для употребления алкоголя

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Назвали три худшие периоды в жизни человека для употребления алкоголя
Обнаружили периоды в жизни человека, когда алкоголь вредит ей больше всего. Фото: Reuters

Исследователи из Австралии и Великобритании обнаружили три периода в жизни человека, когда алкоголь вредит ей больше всего.

Это время от зачатия до рождения, с 15 до 19 лет и после 65 лет. Об этом сообщает ScienceDaily .

В эти периоды алкоголь может спровоцировать когнитивные проблемы и психические расстройства. В то же время, для людей пожилого возраста алкоголь еще и один из самых серьезных факторов развития деменции.

Алкоголь во время беременности. Во всем мире примерно 10% беременных женщин употребляют алкоголь, причем показатели в европейских странах значительно выше, чем в других частях мира.

"Употребление крепкого алкоголя во время беременности может уменьшить объем мозга и вызвать когнитивные нарушения плода. Даже употребление слабоалкогольных напитков во время беременности существенно ухудшает поведенческие последствия у детей", - говорится в сообщении.

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Употребление алкоголя подростками. Более 20% детей 15-19 лет в европейских и других странах с высоким уровнем дохода сообщают о случайных запои. При этом, переход к запою в подростковом может уменьшить объем мозга и вызвать слабее развитие белого вещества (критически важной для эффективного функционирования мозга).

Употребление спиртного людьми пожилого возраста. В них употребление алкоголя является одним из самых сильных факторов риска развития всех типов деменции. Этот риск значительно выше по сравнению с другими установленными факторами, такими как высокое кровяное давление и курение.
По данным вених, в другие периоды жизни люди более устойчивы к негативным последствиям. Они также призвали стараться пить как можно меньше в любом возрасте.

В России выросло количество смертей от злоупотребления алкоголем. Это зафиксировали за период эпидемии, когда большая часть граждан находилась в самоизоляции.

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