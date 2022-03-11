Назвали сумму ущерба от вторжения России в Украину

В результате нападения России на Украину в некоторых городах полностью разрушена инфраструктура. Фото: Focus.ua

Ущерб от вторжения России в Украину и ведение боевых действий составляет $119 млрд.

Об этом сообщает Vesti со ссылкой на Первого замминистра экономики Дениса Кудина.

"Ущерб от вторжения России в Украину и ведение боевых действий составляет $119 млрд. В зоне ведения боевых действий экономическая активность снизилась на 75%, на остальной территории – на 50%", - заявил Денис Кудин в эфире UA.

Также заявил, что металлургические заводы на востоке страны остановлены и Россия блокирует морские пути – это ослабляет экспорт.

Золотовалютного резерва РФ в объеме $415 млрд будет "почти достаточно", чтобы перекрыть прямые потери.

Минэкономики пытается найти юридический механизм, как средства могут быть использованы Украиной. Еще одной формой компенсаций есть репарации. Они могут быть предоставлены деньгами или энергоресурсами или другими материальными ценностями.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.