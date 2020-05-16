Назвали страну, которая первой открыла общественные пляжи

Из-за жары открыли греческие пляжи. Фото: gerold.lviv.ua

С сегодняшнего дня в Греции открыли пляжи. Они были закрыто 15 марта для предотвращения скопления там людей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Организованы пляжи планировалось открыть с 1 июня, однако из-за очень жаркую погоду - столбик термометра в последние дни поднимается в тени до 42 градусов.

Министерство по делам защиты граждан поставило жесткие условия для прекращения распространения коронавируса, которые должны выполнять администрации пляжей и их посетители. Работники пляжей должны обязательно на входе регистрировать количество людей. Максимальное число отдыхающих, которые на них допускаются, составляет 40 человек на 1000 кв. м. Минимальное расстояние между осями зонтиков установлено 4 м.

В один зонтик можно поставить в двух шезлонгов, исключение сделано для семей с несовершеннолетними детьми. Минимальное расстояние между двумя лежаками, расположенными под разными зонтиками, должен составлять 1,5 м.

Кафе, рестораны, закусочные и бары на организованных пляжах должны работать только на вынос. Расставленных столов не должно быть. Продукция этих точек питания должна продаваться только в упаковке, и ее приготовления на самых пляжах запрещено.

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Минимальное расстояние между клиентами, которые ожидали в очереди обслуживания, должна составлять 1,5 м. Командные виды спорта на пляжах остаются под запретом.

Организованы пляжи пока будут использоваться только местными жителями, так как въездной туризм в стране на данный момент ограничен. Правительство ожидает общего решения ЕС о снятии запрета на авиасообщение внутри Евросоюза.

Ситуация с коронавирусов в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами по сравнению благоприятная. По данным на 15 мая, число инфицированных коронавирусов в стране с 27 февраля составило 2810, большая часть из них выздоровела. За два с половиной месяца умерли 160 человек с подтвержденной инфекцией.

Греция продлила запрет на вылеты в Италию, Великобританию, Испанию и Нидерланды, до 31 мая. Не будет ли она и принимать пассажиров из этих стран. Кроме этого, до 14 июня продлили запрет на пассажирские рейсы в Турцию, Албанию и Северную Македонию