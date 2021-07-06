Назвали срок действия Covid сертификатов

Цифровые Covid-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дія". Фото: Facebook Алексей Выскуб

Украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса действительны один год.

К концу 2022 года пандемия не завершится, рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ТСН.

"У каждого документа он есть. Если говорить о вакцине, то это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от Covid-19 - это полгода, ПЦР-тест - это 72 часа" , - сказал Кузин.

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По его словам, коллективный иммунитет должен быть не только на уровне Украины. "Адекватный уровень вакцинированных" надо сформировать во всем мире.

"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще на полтора года минимум", - заявил главный санврач.

Первые сертификаты о вакцинации 5 июля уже появились в приложении "Дія". Ввели два вида сертификата: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны.