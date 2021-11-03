Назвали семь самых опасных для туристов стран Европы

В Европе уменьшается количество безопасных для путешествий в ноябре регионов.

Семь европейских стран уже попали в перечень территорий, куда Агентство здравоохранения ЕС не рекомендует поездки, пишет Schengenvisainfo.

"Резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в ЕС прослеживается на обновленных картах Европейского центра профилактики и контроля заболеваний", - говорится в сообщении.

Крайне не рекомендуется посещать страны ЕС с самым быстрым распространением инфекции, а именно: Болгарию, Хорватию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию и Словению.

Автор: ecdc.europa.eu Карта Covid-заболеваемости в Европе

Наибольший рост Covid-заражений за сутки 1 ноября обнаружили в Румынии - 12 474 новых случаев. На втором месте - Болгария, где сообщили о 5178 новых случаях заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта

Украину еще на две недели оставили в списке безопасных стран для въезда в ЕС. Центр контроля и профилактики заболеваний США внес Украину в перечень стран четвертого уровня опасности, то есть к направлениям для туристов с очень высоким Covid-риском.