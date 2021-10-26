США внесли Украину в список опасных для туристов стран

Американцам рекомендуют избегать любых международных поездок до прохождения полной вакцинации. Фото: pixabay.com

Центр контроля и профилактики заболеваний США внес Украину в перечень стран четвертого уровня опасности, то есть к направлениям для туристов с очень высоким Covid-риском.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 25 октября, сообщает CNN. Список обновляют каждую неделю.

"В прошлый понедельник Украина перешла со второго уровня к третьему, а сейчас опустилась ниже на ступеньку. Под категорию "очень высокого риска" подпадают государства, в которых за последние 28 дней выявили более 500 случаев инфицирования на 100 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

К популярным среди американских туристов странам с четвертым уровнем риска также отнесли: Австрию, Багамы, Ботсвану, Великобританию, Турцию, Хорватию, Грецию, Ирландию, Мальдивы, Швейцарию, Ямайку и Таиланд.

Американцам рекомендуют избегать любых международных поездок без двух доз вакцинации. Всего в списке высокого риска находятся 77 стран.

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26 октября от коронавируса умерли 734 человека. Это больше всего с начала пандемии. У 19 120 человек обнаружили болезнь, 2939 человек госпитализировали. За все время пандемии в Украине заболели 2 803 159 человек. Летальных исходов - 64 936.