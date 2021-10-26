США внесли Украину в список опасных для туристов стран

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Просмотров: 909
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
Просмотров: 522
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1701
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1323
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1584
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6039
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 513
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4203
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 774
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3889
Фото
Все фото
12
10
12
9
3
&quot;Кремль перекрыл кислород&quot;: украинцы принесли &quot;трупы&quot; под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Влюбленные пингвины &quot;атаковали&quot; украинских полярников: фото брачных страстей
Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Видео
Все видео
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 684
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2502
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1629
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5445
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 441
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
вторник, 26 октября 2021 09:50

США внесли Украину в список опасных для туристов стран

  Комментировать
США внесли Украину в список опасных для туристов стран
Американцам рекомендуют избегать любых международных поездок до прохождения полной вакцинации. Фото: pixabay.com

Центр контроля и профилактики заболеваний США внес Украину в перечень стран четвертого уровня опасности, то есть к направлениям для туристов с очень высоким Covid-риском.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 25 октября, сообщает CNN. Список обновляют каждую неделю.

"В прошлый понедельник Украина перешла со второго уровня к третьему, а сейчас опустилась ниже на ступеньку. Под категорию "очень высокого риска" подпадают государства, в которых за последние 28 дней выявили более 500 случаев инфицирования на 100 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

К популярным среди американских туристов странам с четвертым уровнем риска также отнесли: Австрию, Багамы, Ботсвану, Великобританию, Турцию, Хорватию, Грецию, Ирландию, Мальдивы, Швейцарию, Ямайку и Таиланд.

Американцам рекомендуют избегать любых международных поездок без двух доз вакцинации. Всего в списке высокого риска находятся 77 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину оставят в списке безопасных для ЕС стран - СМИ

26 октября от коронавируса умерли 734 человека. Это больше всего с начала пандемии. У 19 120 человек обнаружили болезнь, 2939 человек госпитализировали. За все время пандемии в Украине заболели 2 803 159 человек. Летальных исходов - 64 936.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США внесли Украину в список опасных для туристов стран». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Новорожденной пересадили сердце животного

Сику, Путу и ​​Бон-Бон: как военные спасали семью китов

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 36370
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 12762
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 9252
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 7479
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину Просмотров: 5535
Общество
Украина начала покупать кислород в Польше
Украина начала покупать кислород в Польше Просмотров: 72
В Украине более 7 млн человек получили две дозы Covid-вакцин
В Украине более 7 млн человек получили две дозы Covid-вакцин Просмотров: 45
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 945
В Украине антирекорд смертности от коронавируса
В Украине антирекорд смертности от коронавируса Просмотров: 801
Гороскоп на 26 октября: кому будет везти на каждом шагу
Гороскоп на 26 октября: кому будет везти на каждом шагу
 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
42
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
8
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
5
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
2
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
Голосов: 57336
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть