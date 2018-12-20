Назвали самый популярный музей в 2018 году

Самым популярным музеем в 2018 году стал китайский Гугун. Фото: ТСН

Дворцовый комплекс Гугун (Запретный город) в Пекине стал самым посещаемым в этом году музеем мира.

На прошлой неделе на территории памятника побывал 17-миллионный посетитель в 2018 году. Этот показатель превысил прошлогодний на 6,25%, сообщает 1NEWS.

Несмотря на то, что недавно музей ограничил количество посещений до 80 тыс. в день, чтобы обеспечить сохранение древней архитектуры и артефактов, количество желающих посмотреть на Гугун в низкий сезон выросло и составляет 30% от общего количества.

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Запретный город - самый большой дворцовый комплекс в мире. Он расположен в центре Пекина, занимая площадь 72 га. В нем расположено более 900 зданий. Это образец китайской дворцовой архитектуры. В древности служил резиденцией для правителей Китая династий Мин и Цин, то есть с 1420-го до 1912 года. Запретный город получил свое название неслучайно: на его территорию запрещалось заходить обычным людям под страхом медленной и мучительной смерти. Музей на территории дворца был образован 1925 года. Здесь насчитывается 1,86 млн экспонатов, из которых когда-либо выставлялись только 2%.