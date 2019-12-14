Назвали самый безопасный город в Украине

Безопасным в криминогенной плане городом в государстве Мариуполь Донецкой области. Причиной такого показателя является система мониторинга, внедрена в городе.
Об этом заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, передает ТСН.
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"Знаете, где у нас самый низкий уровень преступности по стране? В Мариуполе, в прифронтовом городе, потому что там в 2015 году оборудовали специальной супер системой мониторинга, и все это знают", - рассказал министр.
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