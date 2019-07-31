Назвали самую популярную специальность среди абитуриентов

Конкуренция на одно место среди поступающих 2019. ФОТО: UNN

Во время нынешней вступительной компании самая высокая конкуренция за бюджетное место среди поступающих была на специальности "Публичное управление и администрирование" — 47,72 претендента на одно место.

"На 2-м месте по уровню конкуренции отрасль знаний "Международные отношения" — 44,29 претендентов на бюджетное место, "Журналистика" — 44,13 претендентов, "Сфера обслуживания" — 25,04, "Гуманитарные науки" — 20,46, "Право" — 18,07", - передает УНН.

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"Информацию о конкурсе на контракт можно будет верифицировать только после зачисления на бюджет", — добавили в Минобразования.

В этом году абитуриенты активно выбирают специальность юриста, экономиста и международника.