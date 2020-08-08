Назвали регионы, где нельзя ослаблять карантин

В Украине 8 областей и Киев не отвечают критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Речь идет о Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Автор: Міністерство охорони здоров'я Регионы не соответствуют критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

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Регионы не соответствуют критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению Covid-19.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 1489 случаев заболевания Covid-19. Умерли 27 человек, 600 - выздоровели, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.