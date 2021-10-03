Назвали регионы, где наибольшее количество Covid-больных

За последние сутки обнаружили 7967 инфицированных коронавирусом. Фото: ua.news

За сутки 2 октября в Украине зафиксировали 7 967 новых подтвержденных случаев Covid-19.

3 300 человек госпитализировали, 1 483 - выздоровели, летальных случаев - 126. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых заболевших - 822 ребенка и 88 медработников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принудительная вакцинация будет. В больницах 99% больных непривитые против Covid-19 - Кличко

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали Днепропетровской (855), Львовской (536), Одесской (571) и Харьковской (1 073) областях.

За сутки протестовали методом ПЦР - 28 290 человека, методом ИФА - 4 574 человек, экспресс-тестами - 20 950.

Всего с начала пандемии в Украине обнаружили 2 455 189 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 263 407 человека, 56 775 больных умерли; провели 12 950 678 ПЦР-тестов.

1 октября в Украине зафиксировали 11809 новых случаев Covid-19. 2692 лица госпитализировали, 3469 - выздоровели, 203 заболевших скончались. Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации против коронавируса. Тех, кто откажется прививаться, на время карантина работодатель должен отстранить от рабочего процесса без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.