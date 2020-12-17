Назвали реальное количество вакцин, которые может получить Украина

Сейчас Украина может рассчитывать лишь на шесть тысяч вакцин. Фото: Reuters

Украина имеет возможность купить вакцин для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% всего населения.

Кроме того, Украина получит вакцины по линии COVAX. Об этом сообщает издание Bloomberg, которое отслеживает подписанные контракты с крупнейшими производителями вакцин.

Совокупного количества вакцин Украине хватит для вакцинации только 6 млн граждан.

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Отмечается, что вакцина в мире будет распределяться неравномерно и может получиться так, что богатые страны зарезервируют за собой тройное количество доз, а бедные не получат ничего. В частности, и из-за сложностей в транспортировке.

Украине необходимо получить первые партии вакцины в январе. Пока наше государство не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины.