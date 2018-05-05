Назвали профессии, наиболее употребляют алкоголь

Учителей и врачей признали самыми большими любителями алкоголя Фото: agroday.com.ua

Врачи, адвокаты и учителя чаще всего употребляют алкоголь, по сравнению с людьми со средним доходом. К такому выводу пришли Национальная статистическая служба Великобритании и NHS Digital.

Об этом пишет The Guardian.

Вместе с тем, часто выпивают управленцы и высококвалифицированные работники.

Меньше пьют люди, которые занимаются физическим трудом, а также работники регистрационных и социальных служб.

Чаще всего алкогольные напитки употребляют люди, которым за 60.

Украинцы предпочитают водку и вина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы продукты, которые подешевели с начала мая

За первые три месяца 2018 Украина произвела на треть меньше водки, чем в прошлом году. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики. С января по март выработали 2680000 дал водки, что на 32,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Производство коньяков по итогам первого квартала снизилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 368,7 тыс. Дал. В марте - 146,7 тыс. Дал, что на 8% меньше, чем в марте прошлого года. В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку ", - рассказал УНН директор по маркетингу Beverage Trading Company Алексей Безуглый.