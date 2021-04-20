Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности

Не спешите избавляться от продуктов, срок годности которых истек. Шоколад, если его хранить в темном месте, не имеет ограничений по сроку годности. Даже корочка, которая может на нем образоваться, абсолютно безопасна. А макароны и крепкий алкоголь вообще не имеют срока годности.

Диетолог Карла Грискти назвала 7 продуктов, которые можно есть просроченными без опасения, пишет Sheerluxe. Так, замороженные овощи годами не будут портиться в морозилке. Со временем они могут потерять вкус, но точно не навредят организму.

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Консервация, если ее хранить в темном, холодном месте, может не портиться более трех лет. Хорошо мариновые огурцы, помидоры и квашеная капуста могут хранится более двух лет. Начатую бутылку виски также можно употреблять в течение многих лет, но лишь при условии его правильного хранения. Следует избегать контакта алкоголя с пробкой и держать напиток при температуре +15...20°С.

Твердые сыры тоже не имеют срока годности. Даже плесень, которая может появится на их поверхности не опасна, если ее обрезать. Опасна она только для мягких сыров, таких как бри.

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Овощи и фрукты играют важную роль для полноценного питания. Согласно новому исследованию Мичиганского университета, если их больше есть, то это может помочь молодым людям лучше спать.