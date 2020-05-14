Назвали продолжительность жизни в Украине

ВОЗ вычислила длину жизни. Фото: pexels.com

В Украине ожидаемая продолжительность жизни составила 72,5 года.

Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года.

Средний показатель для обоих полов - 72,5 года.

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Средняя продолжительность здоровой жизни в Украине оценена на уровне 64 лет. 60,3 года для мужчин и 67,6 года для женщин.

Карантин в Украине будут продолжаться, пока не изобретут лекарства от коронавируса. Общественный транспорт запустят на третьем этапе выхода из карантина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству.