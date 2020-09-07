Назвали причины, по которым "слуги" могут создать коалицию

"Слуга народа", депутатские группы "Доверие" и "За будущее" также могут создать коалицию. Фото: "УНИАН"

Если численность фракции "Слуга народа" снизится до 225 человек, она может задуматься о коалиции с "Голосом".

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

"Такие сценарии потенциально возможны, если во фракции произойдет какое-то действительно большое, системное обострение. История с Леросом к этому не привела, хотя, может, ее именно для этого инспирировали", - утверждает источник в руководстве "Слуги народа".

Поводом для такого конфликта может стать рассмотрение Верховной Радой важного документа, связанного с ситуацией на Донбассе. Однако, наработок по выборам в ОРДЛО, амнистии или другим подобным вопросам пока нет.

В правительстве возможны и более масштабные перестановки. "Слуга народа", депутатские группы "Доверие" и "За будущее" могут создать коалицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР вызывает Лероса на допрос

В начале августа в партии "Слуга народа" объявили о планах создать ситуативное сотрудничество с политсилой "Оппозиционная платформа - За жизнь" после местных выборов. Вроде бы к такому развитию событий стремятся их избиратели. Местные выборы запланированы на 25 октября.