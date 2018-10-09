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вторник, 09 октября 2018 20:45

Назвали основных загрязнителей окружающей среды

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Назвали основных загрязнителей окружающей среды
Какие бренды больше всего загрязняют природу. Фото: nationalgeographic.com

Волонтеры движения Breakfreefromplastic и Greenpeace назвали бренды, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

В 42 странах они собирали на побережье пластиковый мусор и определяли, какими компаниями были выпущены товары, ставшие хламом, сообщает УНИАН.

Среди 187 тыс. частиц пластика волонтеры нашли логотипы нескольких тысяч брендов.

По результатам 239 аудитов чаще всего на побережьях и природных территориях встречается пластик бренда Coca-Cola. Следом идут Pepsico - 12%, Heineken International - 10% и Mars Incorporated - 10%.

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Производителя 40% найденного пластика не удалось установить.

Экологи выступают против продажи производителями товаров в одноразовой упаковке, которая не перерабатывается. Пластик, который раскладывается сотнями лет, загрязняет природные территории, океаны и убивает животных.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во Всемирный день уборки собирала мусор в городском парке Днепра. "Я сегодня принимаю участие во Всемирном дне сбора в Днепре, где помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать окружающую среду чище и красивее", - написала Кальюлайд в Facebook.

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