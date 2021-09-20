Назвали области, где больше всего свирепствует Covid-19

Умерли 54 919 пациентов, из них 44 – за последние сутки. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2265 новых больных коронавирус. Из них детей – 275, медработников – 22.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской области (218), Черновицкой (200), Одесской (182), Тернопольской (174) областях и Киеве (183).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 350 646 человек. Умерли 54 919 пациентов, из них 44 – за последние сутки. Выздоровели 2 231 417 человек, за последние сутки – 565, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 183 случая;

Винницкая область - 85 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 148 случаев;

Донецкая область - 47 случаев;

Житомирская область - 150 случаев;

Закарпатская область - шесть случаев;

Запорожская область - 122 случая;

Ивано-Франковская область - 59 случаев;

Киевская область - 34 случая;

Кировоградская область - шесть случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Львовская область - 165 случаев;

Николаевская область - 81 случай;

Одесская область - 182 случая;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 55 случаев;

Сумская область - 67 случаев;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 218 случаев;

Херсонская область - 71 случай;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 37 случаев;

Черновицкая область - 200 случаев;

Черниговская область - 41 случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз

С 20 сентября адаптивный карантин в Украине начинает работать по новым правилам. Среди основных нововведений: два вида сертификатов, в зависимости от числа полученных доз вакцины. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки или с 14-го дня после вакцинации однодозным препаратом. Срок действия такого сертификата - 365 дней.