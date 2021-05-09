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воскресенье, 09 мая 2021 01:25

Назвали наиболее экологически чистую область в Украине

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Назвали наиболее экологически чистую область в Украине
Государственная служба статистики опубликовала данные об уровне выбросов веществ загрязняющих атмосферу по разным регионам Украины. Фото: Pixabay

Государственная служба статистики опубликовала данные об уровне выбросов веществ загрязняющих атмосферу по разным регионам Украины.

В Херсонской области выбросы от стационарных источников в 2020 году составили 17 800 тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Для сравнения, в Донецкой области этот показатель составляет 751 тысяч тонн, в Днепропетровской - 534 700 тонн.

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Ниже выбросы, чем в Херсонской области, зафиксированы только в нескольких регионах страны: Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Кировоградской, Николаевской и Житомирской областях.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество оказалось на краю пропасти из-за климата.

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