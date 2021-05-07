Мы стоим на краю пропасти - генсек ООН о глобальном потеплении

Генсек ООН прокомментировал глобальное потепление. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество оказалось на краю пропасти.

2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. В прошлом году температура Земли достигла рекордно высокого уровня за 3 млн года, говорится на сайте ООН.

"В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена - это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти",- подчеркнул он.

Действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

"Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшие последствия нарушения климата и использовать восстановление после пандемии Covid-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь", - добавил Гутерриш.

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Ученые изучили самый северный регион Северной Америки. Им удалось извлечь из озерных отложений образцы ДНК растений, которым больше ста тысяч лет. Специалисты провели анализ и выяснили, что в межледниковый период кустарники росли на 400 км севернее, чем сейчас. Тогда, 100 тысяч лет назад, и был последний период, в который было теплее, чем сейчас.