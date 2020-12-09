Назвали компании, что больше всего загрязняют окружающую среду

Компании Coca-Cola, PepsiCo и Nestle 3-й год подряд лидируют среди брендов, чья продукция больше всего загрязняет окружающую среду пластиком.

Аудит провели в 55 странах, пишет The Guardian со ссылкой на ежегодный аудит Break Free From Plastic.

Отчет основан на количестве найденных на берегах водоемов отходов с маркировкой определенного бренда. 1-е место по количеству загрязнения заняла компания Coca-Cola. Пластиковые бутылки ее напитков чаще всего выбрасывают на пляжах, реках и в парках, а это 13 834 единиц пластика. В PepsiCo - 5155 и 8633 в Nestle.

Автор: instagram.com/breakfreefromplastic

Тысячи волонтеров по всему миру ежегодно проводят аудит. В этом году они собрали более 346 тыс. единиц пластиковых отходов в 55 странах мира, 63% из которых имеют четкую маркировку одного из брендов.

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The Coca-Cola Company, PepsiCo и АТБ назвали крупнейшими загрязнителями Украины в этом году по количеству пластиковых отходов, которые они производили. Об этом говорится в докладе международного движения Break Free from Plastic.