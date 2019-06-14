Назвали количество россиян, которые были в Украине в этом году

Пересечь границу позволяют этническим украинцам, которые имеют паспорта РФ из-за проживания на ее территории. Фото: vtemu.by

Количество россиян, которые въезжали в Украину с начала года, составляет почти полмиллиона. Об этом информирует помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет УНН.

"Всего, с начала года, украинскую границу пересекло почти 420 тысяч россиян", - сказал Слободян.

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Он добавил, что попасть в Украину могут те граждане России, которые не участвовали в войне против Украины и не имеют конфликтов с украинским законодательством. Также разрешение дают этническим украинцам, имеющим российские паспорта, ведь долгое время там живут.

Более 10 тыс. иностранцев не пустили на территорию Украины с начала 2019 года. Об этом говорит представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.