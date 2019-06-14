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суббота, 15 июня 2019 18:47

Назвали количество россиян, которые были в Украине в этом году

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Назвали количество россиян, которые были в Украине в этом году
Пересечь границу позволяют этническим украинцам, которые имеют паспорта РФ из-за проживания на ее территории. Фото: vtemu.by

Количество россиян, которые въезжали в Украину с начала года, составляет почти полмиллиона. Об этом информирует помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет УНН.

"Всего, с начала года, украинскую границу пересекло почти 420 тысяч россиян", - сказал Слободян.

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Он добавил, что попасть в Украину могут те граждане России, которые не участвовали в войне против Украины и не имеют конфликтов с украинским законодательством. Также разрешение дают этническим украинцам, имеющим российские паспорта, ведь долгое время там живут.

Более 10 тыс. иностранцев не пустили на территорию Украины с начала 2019 года. Об этом говорит представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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