Назвали количество погибших журналистов за год

Слово і Діло В мире за год погибло 49 журналистов

С начала года по всему миру во время выполнения профессиональных обязанностей погибли 49 журналистов.

Лишь 20 из них погибли в зонах военных конфликтов, а в 29 странах, которые официально считаются мирными. Самыми опасными для жизни журналистов в этом году были Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали, говорится в отчете международной правозащитной организации" Репортеры без границ ", передает DW.

"Даже если в 2019 году в вооруженных конфликтах погибли значительно меньше работников СМИ, чем в предыдущие годы: такая мирная страна, как Мексика, так же опасна для журналистов и журналисток, как и Сирия, где идет гражданская война", - отметил спикер правления организации Михаэль Редиске.

Всего за последние десять лет по всему миру было убито 941 журналиста.

За 11 месяцев 2019 389 журналистов были заключены. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Половина таких случаев произошли в Китае (120 человек), Египте (34) и Саудовской Аравии (32).

"Большое количество заключенных журналисток и журналистов свидетельствует о том, что правительства этих стран сильнее закручивают гайки репрессий", - отметил Михаэль Редиске.

Количество заключенных в течение 2019-го корреспондентов в Китае стала беспрецедентно высокой. При этом 40 процентов из них являются гражданскими журналистами, несмотря на правительственную цензуру пытаются распространять информацию через интернет. Также были заключены корреспонденты в Сирии (26), Турции (25) и Вьетнаме (25). При этом, как отмечают "Репортеры без границ", реальное число заключенных в Сирии журналистов может быть намного выше, поскольку следы многих из них потерялись.

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Также на конец этого года считаются похищенными меньшей мере 57 работников СМИ: 30 из них в Сирии, 15 - Йемене, 11 - в Ираке и один - на Востоке Украины. О большинстве из похищенных журналистов в Сирии нет никаких сообщений в течение года. Некоторые из них исчезли уже семь лет назад.

"Репортеры без границ" отмечают, что йеменские повстанцы-хуситы и сепаратисты "народных республик" в Донбассе относятся к своим заложников как к заключенным. Они обвинюют их в тяжких преступлениях и наказывают. Десять журналистов, которых с 2015 года удерживают в Йемене, могут казнить.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугар отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.