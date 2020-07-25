Назвали количество медиков, инфицированных коронавируса

За время пандемии заболели 63929 человек. Фото: Reuters

С начала эпидемии Covid-19 в Украине зафиксировали более 4500 случаев инфицирования среди детей и почти 8300 случая среди медработников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 25 июля.

"Всего за время пандемии заболели 63929 человек из них 4529 детей, а также 8274 медицинских работников. В общем выздоровели 35497 человек, летальных исходов 1590", - констатировал он.

По его словам, за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (129), Львовской (114), Одесской (97) и Ивано-Франковской (85) областях.

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"В стране за минувшие сутки на коронавирус заболела почти рекордное количество людей. Также зафиксировано достаточно высокий показатель госпитализации пациентов с Covid-19. В больнице попадают больные со средним или тяжелым течением заболевания. Коронавирус - это очень опасная болезнь, но, следуя рекомендациям Минздрава, можно значительно снизить риск инфицирования. Особенно важно соблюдать правила пожилым людям и лицам, имеющим сопутствующие заболевания, поскольку 85 процентов летальных случаев от коронавируса приходится именно на эту категорию людей ", - отметил министр.

По состоянию на 25 июля в Украине лабораторно подтверждено 63 929 случаев Covid-19. Всего за сутки зафиксировали 1106 новых случаев.